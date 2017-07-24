Кирьяков: "Непонятно, почему "Спартак" не провел точечное усиление?"

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков прокомментировал старт московского "Спартака" в новом чемпионате.

"В прошлом сезоне "красно-белые" выглядели очень свежо и интересно. Сейчас к ним привыкли, их изучили. Естественно, в такой ситуации просто необходимо было точечное усиление. Непонятно, почему чемпионы страны не сделали этого? Несколько позиций совершенно точно нуждались в укреплении, и сегодня Каррере приходится выпускать на поле молодых игроков. Вышедшие в стартовом составе в Уфе Артем Тимофеев и Зелимхан Бакаев, при всем уважении к этим ребятам, не соответствуют уровню Лиги Чемпионов, где совсем скоро предстоит стартовать "Спартаку", - цитирует 47-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, Хохлов высказался о последнем матче "Спартака" против "Уфы". | soccernews.ru