Кирьяков: "Непонятно, почему "Спартак" не провел точечное усиление?"

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Кирьяков: "Непонятно, почему "Спартак" не провел точечное усиление?"Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков прокомментировал старт московского "Спартака" в новом чемпионате.

"В прошлом сезоне "красно-белые" выглядели очень свежо и интересно. Сейчас к ним привыкли, их изучили. Естественно, в такой ситуации просто необходимо было точечное усиление. Непонятно, почему чемпионы страны не сделали этого? Несколько позиций совершенно точно нуждались в укреплении, и сегодня Каррере приходится выпускать на поле молодых игроков. Вышедшие в стартовом составе в Уфе Артем Тимофеев и Зелимхан Бакаев, при всем уважении к этим ребятам, не соответствуют уровню Лиги Чемпионов, где совсем скоро предстоит стартовать "Спартаку", - цитирует 47-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, Хохлов высказался о последнем матче "Спартака" против "Уфы". | soccernews.ru

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