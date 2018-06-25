Кирьяков: "Нынешней сборной России по силам победить Уругвай"

Известный тренер, а в прошлом футболист Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира между сборными России и Уругвая.

"Обе команды уже решили задачу выхода из группы. Здесь уже пойдет тактическая борьба с прицелом на 1/8 финала, рассчитываются варианты, на кого лучше попасть. Кому-то дадут отдохнуть, чтобы не дай бог не получил травму, кого-то не выпустят из-за возможной дисквалификации в случае получения желтой и так далее...

Мой прогноз?.. Стратегически нас устраивает и ничья. Но нынешней сборной России по силам и победить. Многое будет зависеть и от тактических вариантов - сыграют ли с первых минут главные звезды команд или нет", - цитирует 48-летнего специалиста sport24.ru.

Напомним, свой прогноз на матч Россия - Уругвай сделал Колосков. | soccernews.ru