Кирьяков объяснил свое нападение на журналиста

Бывший наставник тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков прокомментировал свою драку с журналистом Игорем Рабинером.

"Человек просто хам! Позволил себе высказывания, которые нельзя произносить. Произошло это перед моим выходом в эфир на "Матч ТВ". Не хочу говорить, то что он мне сказал. Такие вещи произносить нельзя, там мат. Это слова, унижающие достоинство любого человека и гражданина. После этого он уехал.

А откуда синяк под бровью у Рабинера? Ну какие синяки, что вы говорите. Он сам на меня бросался, пытался до конца оскорблять меня. Произошла такая конфликтная ситуация. После его слов мы стали выяснять отношения, хотел с ним словесно объясниться. Если у него есть желание, мы с ним можем обсудить. Я эту ситуацию уже и забыл. Первым шаг я делать не собираюсь, уж слишком слова от него были жесткие", - приводят слова Кирьякова российские СМИ.

Не пропустите: Избиение журналиста тренером: стали известны подробности произошедшего. | http://soccernews.ru