Кирьяков объяснил, за какое слово он ударил журналиста

Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков рассказал о деталях его драки с журналистом Игорем Рабинером.

"Рабинер говорил слова, которые унижают человеческое достоинство. Такая ситуация – он спускался после своего эфира, я должен был сменить его. Все гадости, которые он про меня писал, когда я работал в Туле, не прошли бесследно. Естественно, я спросил у него, не хочет ли он мне что-то сказать. Он ответил, что нет и считает правильным все, что говорил. Слово за слово – произошла перепалка. В ней он, как известный журналист, допустил слова… Эти слова нельзя говорить вообще в жизни. Нас стали разнимать. И все закончилось.

Я просто услышал слова, которые опускают человеческое достоинство. Что это было за слово? Пи**рас.

Мы стали разговаривать на повышенных тонах. Но когда я услышал слово "пи**рас". Вот вам скажут это, вы как отреагируете? Там драки не было. Началась какая-то возня. Нас разняли, он стал чего-то кидаться, бросаться. Пытаться кулаками, ногами… Но все закончилось. После этого я спокойно пошел дальше", - приводят слова Кирьякова российские СМИ.

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