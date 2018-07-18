Кирьяков объяснил, за какое слово он ударил журналиста

1 Теги сергей кирьяковигорь рабинер

Кирьяков объяснил, за какое слово он ударил журналиста

Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков рассказал о деталях его драки с журналистом Игорем Рабинером.

"Рабинер говорил слова, которые унижают человеческое достоинство. Такая ситуация – он спускался после своего эфира, я должен был сменить его. Все гадости, которые он про меня писал, когда я работал в Туле, не прошли бесследно. Естественно, я спросил у него, не хочет ли он мне что-то сказать. Он ответил, что нет и считает правильным все, что говорил. Слово за слово – произошла перепалка. В ней он, как известный журналист, допустил слова… Эти слова нельзя говорить вообще в жизни. Нас стали разнимать. И все закончилось.

Я просто услышал слова, которые опускают человеческое достоинство. Что это было за слово? Пи**рас.

Мы стали разговаривать на повышенных тонах. Но когда я услышал слово "пи**рас". Вот вам скажут это, вы как отреагируете? Там драки не было. Началась какая-то возня. Нас разняли, он стал чего-то кидаться, бросаться. Пытаться кулаками, ногами… Но все закончилось. После этого я спокойно пошел дальше", - приводят слова Кирьякова российские СМИ.

Не пропустите: Избиение журналиста тренером: стали известны подробности произошедшего. | http://soccernews.ru

Комментарии
ВИКТОР

иссконно руский человек

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов