Кирьяков оценил шансы Фернандеша и братьев Миранчуков заиграть в "Атлетико"

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Кирьяков оценил шансы Фернандеша и братьев Миранчуков заиграть в "Атлетико"Известный тренер Сергей Кирьяков оценил шансы полузащитников московского "Локомотива" Мануэла Фернандеша и братьев Миранчуков заиграть в команде уровня мадридского "Атлетико".

"Сложный вопрос. Мой ответ будет субъективным. Здесь можно только предположить. Фернандеш? Вот по нему как раз есть сомнения. Он - даже в РФПЛ не самый быстрый игрок, хоть и выделяется на фоне остальных. Да, у него очень тяжело отобрать мяч, однако португалец не обладает высокой скоростью. А без нее в Европе, в топовом клубе придется очень тяжело. Вряд ли он заиграет в серьезной команде.

А вот у Миранчуков - шансов больше. При условии, что они быстро адаптируются в новом чемпионате. У обоих - высокая скорость. Кроме того, они, как и Фернандеш, хорошо видят поле, способны исполнить эпизод нестандартно, берут игру на себя. Понимаете, в Европе все нужно делать в два раза быстрее, чем у нас - бежать, работать с мячом и думать", - цитирует 48-летнего специалиста СЭ.

Напомним, сегодня "Локомотив" сыграет на выезде с "Атлетико". | soccernews.ru

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