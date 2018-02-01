Известный тренер, а в прошлом футболист Сергей Кирьяков оценил шансы российских команд на выход в 1/8 финала Лиги Европы.

"Шансы наших команд зависят от того, насколько правильно своих футболистов к играм подведут тренеры. Понятно, что преимущество соперников в том, что у них чемпионат в разгаре. На данной стадии это всегда было нашей проблемой. Но шансы на выход в следующий этап турнира в матчах с этими соперниками у наших команд, конечно же, есть", - цитирует 48-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, в последний день трансферного окна "Зенит" не смог подписать форварда "Палермо". | soccernews.ru