Кирьяков определил фаворита в паре "Зенит" - "РБ Лейпциг"

Известный тренер Сергей Кирьяков определил фаворита в паре 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" - "РБ Лейпциг".

"Лейпциг" - типичный представитель немецкого футбола. Клуб, которому не потребовалось много времени, чтобы стать одним из лидеров Бундеслиги. Команда, которая постоянно находится наверху турнирной таблицы и постоянно соперничает с группой преследователей "Баварии". Думаю, что здесь "Лейпциг" считается фаворитом", - цитирует 48-летнего специалиста Rusfootball.info.

Напомним, Силкин также ставит на "РБ Лейпциг". | soccernews.ru