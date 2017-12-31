Кирьяков определил лучших игроков 2017-го года в РФПЛ

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков определил лучших игроков 2017-го года в Премьер-Лиге.

"Назвал бы троих игроков: "спартаковцы" Квинси Промес и Денис Глушаков, а также Федор Смолов из "Краснодара". Эта тройка очень выделяется в нашем чемпионате. Плюс, можно сказать, что уверенная игра нападающего "Зенита" Александра Кокорина - это возрождение года. После предыдущего неудачного сезона матчи в нынешнем чемпионате он достаточно удачно провел, доказав скептикам, что на него еще можно надеяться", - цитирует 47-летнего специалиста Rusfootball.

Напомним, Кирьяков назвал лучшую команду РФПЛ 2017-го года. | soccernews.ru