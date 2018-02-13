Кирьяков: "Оптимальный вариант для ЦСКА - результативная ничья"

Известный тренер, а в прошлом футболист Сергей Кирьяков дал комментарий по предстоящему матчу 1/16 финала Лиги Европы между московским ЦСКА сербской "Црвеной Звездой".

"Оптимальный вариант для ЦСКА - это результативная ничья. Надо забить гол, чтобы создать себе более-менее комфортное преимущество перед ответной встречей. Понятно, что по ситуации можно и победить. Но я думаю, все будут довольны и результативной ничьей", - цитирует 48-летнего специалиста Rusfootball.info.

Напомним, Гончаренко рассказал, в каком состоянии его команда подходит к играм против "Цраены Звезды".