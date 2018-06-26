Кирьяков: "Реальную силу сборной России можно будет оценить в играх на вылет"

Известный тренер Сергей Кирьяков высказался о разгромном поражении сборной России от национальной команды Уругвая в матче заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира.

"Не стоит посыпать голову пеплом и бросаться из крайности в крайность. Команда выполнила задачу-минимум. Реальную силу можно будет оценить в следующем матче, когда пойдет игра на вылет. В плей-офф - либо все, либо ничего. Важны психология, физическое состояние, коллективное и индивидуальное мастерство. Будет интересно наблюдать, как российские футболисты справятся с тем давлением, которое будет в матче на вылет", - цитирует 48-летнего специалиста Газета.ру.

Напомним, Рамос оценил силу сборной России. | soccernews.ru