Кирьяков: "Результаты "Зенита" - не самые хорошие"

Известный тренер Сергей Кирьяков высказался о выступлении питерского "Зенита" в текущем сезоне.

"Пока "Зенит" не оправдывает те ожидания, которые на него возлагались перед началом этого футбольного сезона. Понятно, что задачи ставились большие: победа в чемпионате, кубке России, в Лиге Европы требовалось пройти значительно дальше, чем получилось в итоге. Сейчас мы видим не самые хорошие результаты", - цитирует 48-летнего специалиста Спорт уик-энд.

Напомним, также Кирьяков высказался об отсутствии Дзюбы в сборной. | soccernews.ru