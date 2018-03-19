Кирьяков: "Результаты "Зенита" - не самые хорошие"

Теги зенит санкт-петербургсергей кирьяков

Кирьяков: "Результаты "Зенита" - не самые хорошие"Известный тренер Сергей Кирьяков высказался о выступлении питерского "Зенита" в текущем сезоне.

"Пока "Зенит" не оправдывает те ожидания, которые на него возлагались перед началом этого футбольного сезона. Понятно, что задачи ставились большие: победа в чемпионате, кубке России, в Лиге Европы требовалось пройти значительно дальше, чем получилось в итоге. Сейчас мы видим не самые хорошие результаты", - цитирует 48-летнего специалиста Спорт уик-энд.

Напомним, также Кирьяков высказался об отсутствии Дзюбы в сборной. | soccernews.ru

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