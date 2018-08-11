Кирьяков: "Шансы на выход в следующий раунд Лиги Европы у "Зенита" есть"

Известный тренер Сергей Кирьяков оценил перспективы питерского "Зенита" в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского "Динамо".

"Шансы всегда есть. В истории достаточно случаев, когда даже и такие результаты отыгрывались. Но я не знаю, что нужно сделать, чтобы действительно выйти из этого положения с честью. Но, разумеется, игроки должны понимать, что от ответного матча очень много будет зависеть в плане того, что касается клуба. Все-таки много разговоров вокруг "Зенита". Больше чем о ком-то другом говорят о "Зените": что и состав сильный, и задачи серьезные.

Ответная игра будет очень много значить. И для команды, и для тренера, и для клуба в целом. Шансы есть. В любом случае надо выходить и играть. Думаю, футболисты должны понимать, что этим шансом нужно воспользоваться. Понятно, что счет очень большой и, чтобы его отыграть, нужно проявить характер. Должна быть полная самоотдача", - цитирует 48-летнего специалиста Rusfootball.info.

Напомним, "Зенит" нацелился на хавбека "Фенербахче". | soccernews.ru