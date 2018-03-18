Кирьяков: "У Дзюбы будет шанс вернуться в сборную России"

Теги сергей кирьяковартём дзюбароссияалександр кокоринстанислав черчесов

Кирьяков: "У Дзюбы будет шанс вернуться в сборную России"Известный тренер Сергей Кирьяков высказался об отсутствии форварда тульского "Арсенала" Артема Дзюбы в сборной России.

"После травмы Кокорина вызов в сборную Дзюбы выглядит актуальным. Смею предположить, что были не футбольные мотивы невызова Артема. Но в любом случае, перед Чемпионатом Мира у него будет шанс вернутся в команду. Сейчас Дзюба находится в неплохой форме. У него есть мотивация доказать, что решение отпустить его из "Зенита" - неправильное. Буду надеяться, что Станислав Саламович пересмотрит свое отношение к форварду", - цитирует 48-летнего специалиста СЭ.

Напомним, в тульском "Арсенале" надеются, что Черчесов оценил игру Дзюбы за клуб. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов