Кирьяков: "У Дзюбы будет шанс вернуться в сборную России"

Известный тренер Сергей Кирьяков высказался об отсутствии форварда тульского "Арсенала" Артема Дзюбы в сборной России.

"После травмы Кокорина вызов в сборную Дзюбы выглядит актуальным. Смею предположить, что были не футбольные мотивы невызова Артема. Но в любом случае, перед Чемпионатом Мира у него будет шанс вернутся в команду. Сейчас Дзюба находится в неплохой форме. У него есть мотивация доказать, что решение отпустить его из "Зенита" - неправильное. Буду надеяться, что Станислав Саламович пересмотрит свое отношение к форварду", - цитирует 48-летнего специалиста СЭ.

Напомним, в тульском "Арсенале" надеются, что Черчесов оценил игру Дзюбы за клуб. | soccernews.ru