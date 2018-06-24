Кирьяков уверен в чемпионстве сборной Германии



Бывший наставник тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков, который в бытность футболистом много лет играл в Германии, считает, что немецкая сборная станет чемпионом мира.

"От машины, которая сметает всех на своем пути, сейчас мало что осталось. Возможно, игроков перегрузили. Что всегда отличало немцев? Быстрая работа с мячом, прессинг, размашистые переводы с фланга на фланг. Здесь это не просматривается.

Впрочем, после волевой победы над шведами немцы раскочегарятся, в плей-офф покажут другой футбол и станут чемпионами. Не забывайте: в каждом матче они создают кучу моментов. Просто пока немножко не везет. Рано или поздно должно прорвать", - приводят слова Кирьякова российские СМИ.

После двух туров Германия имеет в своем активе три очка и занимает второе место в группе F.

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