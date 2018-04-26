Кирьяков: "В ответном матче "Реала" и "Баварии" - все непредсказуемо"

Известный тренер, а в прошлом футболист Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и мюнхенской "Баварией".

"В ответном матче "Реала" и "Баварии" - все непредсказуемо. Сколько раз случалось, что после побед на выезде все менялось. Не исключаю того, что если "Бавария" первой забьет на "Сантьяго Бернабеу", то все в этой паре перевернется", - цитирует 48-летнего специалиста СЭ.

Напомним, вчера "Реал" обыграл "Баварию" со счетом 2:1. | soccernews.ru