Кирьяков заявил о готовности возглавить "Динамо"
Известный в прошлом российский футболист Сергей Кирьяков готов стать новым главным тренером московского "Динамо".
"Могу подтвердить, что представители, занимающиеся сейчас моими делами, работают в направлении "Динамо". Что касается моей готовности к этому, то я готов вернуться в свой родной клуб. Буква "Д" - особенная для меня, я играл там до Германии, из "Динамо" же получил приглашение в сборную СССР, так что в Бундеслигу переходил уже сложившимся игроком с уверенностью в себе. Всё это благодаря "бело-голубым".
Сейчас надо приложить максимальные усилия, чтобы вывести команду из сложной ситуации, которая сейчас сложилась. Опыт у меня есть, уверенность в своих силах присутствует, план действий готов предоставить. Всё это подкрепляется результатом, которого мы в своё время добились в Туле с командой. Тогда все списывали меня и команду со счётов, предрекали вылет, но мы доказали обратное. Сейчас всё зависит от руководства "Динамо", насколько они предполагают рассмотреть мою кандидатуру. С моей стороны никаких препятствий к переговорам нет", - сказал 49-летний специалист.
Стоит отметить, что Кирьяков, будучи футболистом, выступал за "Динамо" с 1986 по 1992 год.
После 12 туров РПЛ столичная команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Не пропустите: Газзаев ради работы в "Динамо" готов уйти из Госдумы России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Три руководителя "Динамо" близки к уходу со своих постов
-
Форвард "Ростова" Шомуродов помог Узбекистану разгромить Йемен
-
Дзюба заработает до 50 миллионов рублей по рекламному контракту с "Газпромбанком"
-
Чеферин назвал сумму, которую УЕФА выделила на российский футбол за последние 15 лет
-
УЕФА назначила судейскую бригаду на матч Кипр - Россия
-
Кирьяков заявил о готовности возглавить "Динамо"
-
СМИ узнали характер травмы Погба
-
Сборная Бразилии не сумела обыграть Сенегал в товарищеском матче
-
Манджукич договорился с "Манчестер Юнайтед"
-
1
Роберто Карлос: "Спал с Роналдо чаще, чем с женой"
-
Чеферин пригласил Путина на церемонию открытия Евро-2020
-
Агент Варга: "Не считаю покупку Малкома ошибкой селекционной службы "Зенита"
-
"Лацио" объявил о продлении контракта с Корреа
-
Неймар проводит 100-й матч за сборную Бразилии, это шестой результат в истории
-
Моуринью определился с новым клубом
-
1
Газзаев ради работы в "Динамо" готов уйти из Госдумы России
-
Самолёт молодёжной сборной Польши не смог приземлиться в Екатеринбурге
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется игроком "Ростова"
-
Клопп рассказал, как отказался возвращаться в дортмундскую "Боруссию"
-
Семья Семака планирует усыновить темнокожего ребёнка
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8