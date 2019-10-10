Кирьяков заявил о готовности возглавить "Динамо"

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Кирьяков заявил о готовности возглавить "Динамо"

Известный в прошлом российский футболист Сергей Кирьяков готов стать новым главным тренером московского "Динамо".

"Могу подтвердить, что представители, занимающиеся сейчас моими делами, работают в направлении "Динамо". Что касается моей готовности к этому, то я готов вернуться в свой родной клуб. Буква "Д" - особенная для меня, я играл там до Германии, из "Динамо" же получил приглашение в сборную СССР, так что в Бундеслигу переходил уже сложившимся игроком с уверенностью в себе. Всё это благодаря "бело-голубым". 

Сейчас надо приложить максимальные усилия, чтобы вывести команду из сложной ситуации, которая сейчас сложилась. Опыт у меня есть, уверенность в своих силах присутствует, план действий готов предоставить. Всё это подкрепляется результатом, которого мы в своё время добились в Туле с командой. Тогда все списывали меня и команду со счётов, предрекали вылет, но мы доказали обратное. Сейчас всё зависит от руководства "Динамо", насколько они предполагают рассмотреть мою кандидатуру. С моей стороны никаких препятствий к переговорам нет", - сказал 49-летний специалист.

Стоит отметить, что Кирьяков, будучи футболистом, выступал за "Динамо" с 1986 по 1992 год.

После 12 туров РПЛ столичная команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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