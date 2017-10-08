Кирьяков: "Зенит" выделяется на фоне остальных команд Премьер-Лиги"

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Кирьяков: "Зенит" выделяется на фоне остальных команд Премьер-Лиги"Известный тренер, а в прошлом футболист, Сергей Кирьяков назвал питерский "Зенит" главным претендентом на чемпионский титул Премьер-Лиги.

"Петербуржцы выделяются на фоне остальных - и по составу, и по уровню игры. Да, бывали определенные спады, но неудачные результаты связаны, на мой взгляд, с недооценкой соперника. Когда "Зенит" в порядке, его очень сложно остановить. Считаю, команда Манчини может упустить чемпионство только по собственной вине. Наверняка уже сейчас просчитывается вариант, при котором команда уйдет на зимний перерыв с внушительным отрывом, чтобы весной спокойно оформить титул. В то же время впереди еще много игр, и мы видим, что "Спартак", к примеру, оживает, да и сам "Зенит" теряет очки", - цитирует 47-летнего специалиста SportBox.

Напомним, "Зенит" пытался заполучить Кьезу. | soccernews.ru

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