Кисляк готов вернуться в "Рубин"

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Кисляк готов вернуться в "Рубин"

Белорусский полузащитник Сергей Кисляк допустил возвращение в РПЛ, где он ранее выступал за "Рубин" и "Краснодар".

"Если появится реальный вариант в чемпионате России, конечно буду рассматривать. Однозначно. Потому что чемпионат очень хорошего качества и он интересный. Намного сильнее. Возвращение в "Рубин"? Я бы с удовольствием. Пешком пошёл бы", - сказал 32-летний хавбек.

Кисляк играл в России с 2011 по 2016 год, сейчас он защищает цвета брестского "Динамо".

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