Кисляк уходит из "Газиантепспора"
Полузащитник "Газиантепспора" Сергей Кисляк не подтвердили слухи о том, что он возвращается в минское "Динамо
"Возможность вернуться в "Динамо"? Ну, в футболе ничего нельзя исключать, сложно предугадать, что произойдет. Но сейчас ищу новую команду за границей", - сказал он.
Напомним, что в России хавбек выступал за "Рубин" и "Краснодар".
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