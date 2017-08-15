Кисляк уходит из "Газиантепспора"

Полузащитник "Газиантепспора" Сергей Кисляк не подтвердили слухи о том, что он возвращается в минское "Динамо

"Возможность вернуться в "Динамо"? Ну, в футболе ничего нельзя исключать, сложно предугадать, что произойдет. Но сейчас ищу новую команду за границей", - сказал он.

Напомним, что в России хавбек выступал за "Рубин" и "Краснодар".

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