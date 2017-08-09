Кита: "Крыховяк готов уйти из ПСЖ только в Испанию или Италию"

Президент "Нанта" Вальдемар Кита заявил, что ему не удалось договориться о переходе польского полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка.

"Я хотел видеть Крыховяка в своей команде и провел с ним переговоры. Но он сказал мне, что готов уйти из ПСЖ только в Испанию или Италию. Это просто позор! Я думал, что он является более профессиональным игроком. На его месте я бы старался получить регулярную игровую практику", - приводит слова Кита Football Espana.

Ранее наставник ПСЖ Унаи Эмери заявил, что он не рассчитывает на 27-летнего хавбека и предложил ему найти себе новый клуб. Интерес к игроку проявляет "Валенсия".

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