Китаец У Лэй заболел коронавирусом в "Эспаньоле"

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Китаец У Лэй заболел коронавирусом в "Эспаньоле"

До сегодняшнего дня не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом среди китайских футболистов.

По информации Sport.es, первым заболевшим игроком из КНР стал атакующий полузащитник "Эспаньола" У Лэй.

28-летний футболист, несмотря на бушующую недавно эпидемию на родине, подхватил вирус в Испании.

В текущем сезоне У Лэй сыграл за "Эспаньол" 38 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Эспаньол" сообщил о шести случаях заражения коронавирусом. | http://soccernews.ru
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