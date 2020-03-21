Китаец У Лэй заболел коронавирусом в "Эспаньоле"

До сегодняшнего дня не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом среди китайских футболистов.

По информации Sport.es, первым заболевшим игроком из КНР стал атакующий полузащитник "Эспаньола" У Лэй.

28-летний футболист, несмотря на бушующую недавно эпидемию на родине, подхватил вирус в Испании.

В текущем сезоне У Лэй сыграл за "Эспаньол" 38 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

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