Китай рвется на Чемпионат Мира! Чтобы воплотить мечту в жизнь, Поднебесная натурализировала сразу 7 иностранцев, назревает футбольная революция

Китай м ечтает о возвращении на Чемпионат Мира. После неудачных попыток Камачо, Каннаваро и Липпи амбициозную задачу попытается реализовать легенда Поднебесной Ли Те. Его цель – Катар. 42-летний специалист, который защищал цвета "Эвертона" до середины нулевых, имеет шанс еще раз переписать историю, попав на Мундиаль, теперь в роли тренера. Он представлял КНР на ЧМ-2002 под руководством серба Боры Милутиновича. Очередной подвиг азиатов требует невероятных усилий. Им нужно быть более конкурентными, чем сейчас, но время безжалостно играет против. За два года невозможно воспитать топового футболиста, или же вывести на качественно новый уровень уже имеющиеся кадры. Следовательно, китайцы выбрали простую стратегию, которая позволяет выполнять серьезные задачи прямо сейчас – натурализация иностранцев из местной Суперлиги. Вскоре "Великая стена" пополнится сразу семью легионерами.



Нападающий "Эспаньола" Ву Лей (наверное, самый известный и топовый китайский игрок прямо сейчас) получит на подмогу пять бразильцев и двух британцев. С 10 по 27 мая китайская сборная проведет сборы в Шанхае с тремя легионерами. Ли Те должен исправить катастрофическое положение в рамках азиатского отбора. Его подопечные находятся на второй позиции, набрав 7 очков (в группе с Сирией, Филиппинами, Мальдивами и Гуамом – да, в последних двух тоже играют в футбол). При экстренном прекращении соревнований из-за пандемии, Китай не попал бы даже в четверку лучших вторых команд, которая обеспечивает продолжение борьбы за желанный билет. Сирия (15 баллов) – практически недостижима для других участников группы, несмотря на то что ближайший преследователь провел на один матч меньше. Китай впервые вызвал одновременно двух бразильцев, а чуть раньше под флагом КНР начал играть защитник с английскими корнями Нико Йеннарис – воспитанники "Арсенала". Он провел один матч в основе "канониров", выступал за английские молодежки разных возрастов рядом с Кейном. Родился в семье грека и китаянки. 26-летний футболист получил гражданство под именем Ли Кэ и без лишней скромности и разговоров отказался от прежнего паспорта, как и два других легионера "Гуанчжоу Эвергранд" - нападающие Элкесон и Алоисио Гонсалвеш. Впрочем, это далеко не полный перечень всех натурализованных, процесс получения гражданства завершают еще четверо звезд местной Суперлиги, которые проживали на территории Китая не менее 5 лет.



Элкесон успел провести за Китай четыре матча и отметиться тремя голами. 30-летний форвард, который родился в Бразилии, получил китайское имя – Ай Айсен. Представляет "Гуанчжоу Эвергранд", с которым дважды выигрывал бомбардирские гонки. В 2011-м Менезес вызвал его в лагерь сборной Бразилии, но шанса проявить себя не дал. В свою очередь Алоисио готовится дебютировать за КНР – это лучший снайпер Суперлиги 2015. Алан Карвальо – еще один представитель зажиточного "Эвергранд", который попросил китайский паспорт. 30-летний бразилец сделал себе имя в Европе, выступая за "Зальцбург" (59 голов в 89 матчах). Прошлый сезон проводил в "Бэйцзин Гоань" на правах аренды. В Китайской первенства сыграл 92 матча, забил 46 мячей и выполнил 20 ассистов. Любимец китайской публики Рикардо Гуларт, или Гао Латте, также ждет "зеленый свет" от ФИФА. Бразилец стал живой легендой "Гуанчжоу Эвергранд" уже в 28 лет. Его показатели действительно впечатляют – 157 матчей, 103 гола. В 2014-м Гуларт выходил вместе с "Селесао" на товарищеский поединок против Эквадора, но на официальном уровне не сыграл ни одной минуты в составе этнической сборной.



Бразильское представительство "Эвергранд" в сборной завершает 28-летний вингер Фернандиньо. Он был последним иностранцем, который потребовал изменить гражданство. За плечами у него большой европейский опыт (13 мячей за австрийский "Ред Булл" в Лиге Европы) и около 100 матчей в китайской элите. На фоне вышеперечисленных игроков выделяется 25-летний защитник "Гуанчжоу Тияс" Чарльз Браунинг, воспитанник "Эвертона", который перебрался в Поднебесную в прошлом году. Его дедушка – коренной китаец, поэтому проблем с документами точно не будет, тем более власть способствует. Экс-партнер Пикфорда и Дайера в юниорских командах Англии пока ждет разрешения ФИФА. Вот такое усиление! Сможет ли Китай ворваться на Чемпионат Мира на спинах натурализованных футболистов? Посмотрим!

Игорь Малиенко | soccernews.ru