Китай – Сербия - 0:2 (обзор)

Теги сербиякитай (кнр)

Китай – Сербия - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между сборными Китая и Сербии.

Не пропустите: Сербия в товарищеском матче обыграла Китай. | http://soccernews.ru 

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