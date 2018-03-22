Китай - Уэльс - 0:6, Словакия - ОАЭ - 2:1 (обзоры)

Теги китай (кнр)уэльссловакияобъединённые арабские эмираты (оаэ)

Китай - Уэльс - 0:6, Словакия - ОАЭ - 2:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием европейских сборных.

Китай - Уэльс - 0:6 

Словакия - ОАЭ - 2:1

Не пропустите: Товарищеские матчи: Уэльс благодаря хет-трику Бэйла деклассировал Китай, Словакия сильнее ОАЭ. | http://soccernews.ru

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