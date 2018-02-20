Китайцы могут заплатить Уэльсу более миллиона евро за товарищеский матч с участием Бэйла



Сборная Уэльса проведет товарищеский матч с Китаем, сообщает сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, китайцы предлагают валлийцам 1,2 миллиона евро за этот матч. При этом в Китае хотят, чтобы в этой встрече принял участие полузащитник "Реала" Гарет Бэйл. Если он не сможет сыграть, то сумма выплаты уменьшится на 110 тысяч евро.

Матч Уэльс - Китай запланирован на 22 марта.

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