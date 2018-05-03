Китайцы предложили Иньесте фантастическую зарплату

Теги барселонаандрес иньеста

Китайцы предложили Иньесте фантастическую зарплатуПолузащитник "Барселоны"  Андрес Иньеста может войти в список самых высокооплачиваемых игроков мира, если согласится на предложение китайского клуба "Чунцин Лифань".

В Китае 33-летнему испанцу готовы предложить контракт на три года на общую сумму 81 миллион евро. Таким образом, за сезон он будет получать 27 миллионов евро. В "Барселоне" его оклад составляет 8 миллионов.

Если соглашение будет подписано, Иньеста будет зарабатывать только меньше Лионеля Месси (35 миллионов евро в год) в "Барселоне" и Неймара в "ПСЖ". 

Читайте: На протяжении большей части сезона у Иньесты были проблемы с мышцами | http://soccernews.ru

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