Китайская футбольная ассоциация ввела потолок зарплат в местной Суперлиге.

Так, с 1 января годовая зарплата легионера не сможет быть больше 3 миллионов евро после вычета налогов. Стоит отметить, что в эту сумму не входят бонусы.

Местные игроки не могут получать больше 1,29 миллиона евро в год. Но для футболистов сборной будет надбавка в 20 процентов.

Молодые китайские футболисты до 21 года смогут получать не больше 39 тысяч евро.

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