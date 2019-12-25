Китайская футбольная ассоциация ввела потолок зарплат в местной Суперлиге
Китайская футбольная ассоциация ввела потолок зарплат в местной Суперлиге.
Так, с 1 января годовая зарплата легионера не сможет быть больше 3 миллионов евро после вычета налогов. Стоит отметить, что в эту сумму не входят бонусы.
Местные игроки не могут получать больше 1,29 миллиона евро в год. Но для футболистов сборной будет надбавка в 20 процентов.
Молодые китайские футболисты до 21 года смогут получать не больше 39 тысяч евро.
А еще: ПСЖ предложил "Милану" обмен футболистами| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Нето будет основным голкипером "Барселоны" в Суперкубке Испании
-
От Уокера и Терри до румынского ноунейма: вспоминаем 5 известных случаев, когда полевые игроки занимали место в воротах
-
"Барселона" сможет потратить на покупки в зимнее трансферное окно 75 миллионов евро
-
"Реал" не собирается покупать игроков этой зимой
-
Топ-10 самых лучших матчей десятилетия по версии FourFourTwo
Лента новостей
-
Азмун попал в топ-100 игроков года по версии Marca
-
Слуцкий упал, катаясь на горных лыжах
-
Клопп высоко отозвался о Варди
-
Медведев поделился информацией о состоянии Кругового
-
Лингард: "Твёрдо решил вернуться в сборную Англии"
-
Экс-игрок сборной Португалии Рубен Аморим возглавил "Брагу"
-
Китайская футбольная ассоциация ввела потолок зарплат в местной Суперлиге
-
Генеральный директор "Зенита" Медведев высказался о Дзюбе
-
3
Нето будет основным голкипером "Барселоны" в Суперкубке Испании
-
От Уокера и Терри до румынского ноунейма: вспоминаем 5 известных случаев, когда полевые игроки занимали место в воротах
-
21
"Барселона" сможет потратить на покупки в зимнее трансферное окно 75 миллионов евро
-
"Манчестер Юнайтед" опубликовал рождественское поздравление от игроков команды
-
Игорь Беляев в третий раз возглавил курский "Авангард"
-
"Лестер" заинтересован в услугах защитника "Ювентуса" Ругани
-
Дмитрий Комбаров вспомнил о неприятном инциденте во время его выступлений за "Спартак"
-
Мбаппе в образе Санта-Клауса исполнил мечту мальчика
-
3
"Реал" не собирается покупать игроков этой зимой
-
ЦСКА подшутил над Дзагоевым в праздничном видео
-
"Реал" хочет вернуть Эдегора из "Реал Сосьедада"
-
7
Форвард "Барселоны" Мело поделился мыслями о Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Tianjin Quanjian
|30
|59
|2
|Гуйчжоу Чжичэн
|30
|59
|3
|Qingdao Huanghai
|30
|59
|4
|Шаанси Чанба
|30
|49
|5
|Далянь Ифан
|30
|45
|6
|Хубеи Люйин
|30
|43
|7
|Бейджин Баси
|30
|41
|8
|Nei Mongol Zhongyou
|30
|41
|9
|Шенджен Руби
|30
|40
|10
|Нанчанг Баи
|30
|40
|11
|Xinjiang Tianshan
|30
|39
|12
|Meizhou Hakka
|30
|39
|13
|Далиан Итенг
|30
|38
|14
|Dalian Transcendence
|30
|38
|15
|Циндао Джонун
|30
|33
|16
|Хунан Сиантао
|30
|12