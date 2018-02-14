Китайская лига может снять десять очков с "Бейцзин Гуоань" за махинации с трансфером Бакамбу

"Бейцзин Гуоань" может быть наказан за трансфер нападающего Седрика Бакамбу.

Федерация футбола Китая считает, что переход был оформлен с нарушениями правил. Клуб может быть оштрафован, а также лишен 10 очков.

Напомним, что 26-летний Бакамбу перешел в "Бейцзин Гуоань" из "Вильярреала" за 40 миллионов евро.

По правилам китайской лиги, каждый клуб должен заплатить налог в размере 100 процентов от трансфера легионера.

Чтобы сэкономить "Бейцзин Гуоань" заплатил 40 миллионов евро третьей стороне, которая и выкупила форварда у "Вильярреала". Затем игрок был передан клубу бесплатно.

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