Китайский автохолдинг будет спонсировать клуб РПЛ

Теги арсенал тула

Китайский автохолдинг будет спонсировать клуб РПЛ

Китайский автомобильный холдинг Great Wall Motors станет спонсором тульского "Арсенала".

Инвестиции в российский клуб предусмотрены в соглашении, которое заключили губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель совета директоров компании из Поднебесной Вэй Цзяньцзюнь.

Стоит отметить, что минувшим летом Great Wall Motors открыл в особой экономической зоне "Узловая" в Тульской области свой первый иностранный автомобильный завод стоимостью более 500 миллионов долларов.

По итогам 12 туров "Арсенал" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 14 очков.

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