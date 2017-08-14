Китайский инвестор купил контрольный пакет акций "Саутгемптона"

Китайский бизнесмен Цзишень Гао и его семья купили 80 процентов акций "Саутгемптона", сообщает BBC.

По сведениям издания, сделка, которая оценивается в 231 миллион евро, уже одобрена английской Премьер-лигой.

Напомним, что в новом сезоне АПЛ "святые" стартовали с домашней ничьей с "Суонси". | http://soccernews.ru