Китайский клуб договорился о покупке защитника "Динамо"

Теги тони шуньичдинамо москвабейджин гуоантрансферы

Китайский клуб договорился о покупке защитника "Динамо"

Центральный защитник московского "Динамо" Тони Шуньич близок к смене клубной прописки, сообщает "СЭ".

По информации источника, о трансфере 31-летнего футболиста уже договорился "Бейджин Гуоан".

Китайцы заплатят за боснийца 350 тысяч евро и заключат с ним контракт до декабря 2022 года.

Шуньич выступал за "Динамо" на протяжении трёх сезонов, сыграл 79 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Главный тренер "Динамо" рассказал, что должен дать команде новичок Даниил Лесовой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Что посмотреть на выходных? Битва Моуринью и Анчелотти, схватка двух обескровленных призеров прошлого чемпионата Франции и еще 2 матча

Что посмотреть на выходных? Битва Моуринью и Анчелотти, схватка двух обескровленных призеров прошлого чемпионата Франции и еще 2 матча

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гуанчжоу Гуанчжоу 30 72
2 Бейджин Гуоан Бейджин Гуоан 30 70
3 Шанхай Ист Эйшиа Шанхай Ист Эйшиа 30 66
4 Цзянсу Шунтиан Цзянсу Шунтиан 30 53
5 Шандонг Луненг Шандонг Луненг 30 51
6 Хубеи Люйин Хубеи Люйин 30 44
7 Тянцзин Теда Тянцзин Теда 30 41
8 Хенан Цзяние Хенан Цзяние 30 41
9 Далянь Ифан Далянь Ифан 30 38
10 Чонгцинь Лифан Чонгцинь Лифан 30 36
11 Хэбэй Чайна Форчун Хэбэй Чайна Форчун 30 33
12 Чангша Гинде Чангша Гинде 30 32
13 Шанхай Шенхуа Шанхай Шенхуа 30 30
14 Tianjin Quanjian Tianjin Quanjian 30 25
15 Шенджен Руби Шенджен Руби 30 21
16 Шаанси Чанба Шаанси Чанба 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов