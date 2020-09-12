Китайский клуб договорился о покупке защитника "Динамо"

Центральный защитник московского "Динамо" Тони Шуньич близок к смене клубной прописки, сообщает "СЭ".

По информации источника, о трансфере 31-летнего футболиста уже договорился "Бейджин Гуоан".

Китайцы заплатят за боснийца 350 тысяч евро и заключат с ним контракт до декабря 2022 года.

Шуньич выступал за "Динамо" на протяжении трёх сезонов, сыграл 79 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Главный тренер "Динамо" рассказал, что должен дать команде новичок Даниил Лесовой. | http://soccernews.ru