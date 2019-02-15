Китайский клуб договорился о трансфере игрока из Примеры

Теги далянь ифанлевантетрансферыэммануэль боатенг

Китайский клуб договорился о трансфере игрока из Примеры

Ганский нападающий "Леванте" Эммануэль Боатенг близок к переходу в "Далянь Ифань", сообщает AS.

По сведениям издания, китайский клуб согласовал трансфер футболиста за 11 миллионов евро. Такую же сумму китайцы заплатят в виде налогов в государственную казну.

В нынешнем сезоне 22-летний Боатенг провел за "Леванте" 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас.

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