Китайский клуб готов купить форварда из АПЛ за огромную сумму



"Шанхай СИПГ" проявляет интерес к австрийскому нападающему "Вест Хэма" Марко Арнаутовичу, сообщает The Times.

По сведениям издания, китайский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 50 миллионов евро. Самому игроку китайцы готовы платить зарплату в размере 17,5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 29-летний Арнаутович провел за "Вест Хэм" 18 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал два голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Вест Хэм" не готов отпустить Чичарито в аренду. | http://soccernews.ru