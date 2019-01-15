Китайский клуб готов купить форварда из АПЛ за огромную сумму

Теги вест хэм юнайтедшанхай сипгмарко арнаутович

Китайский клуб готов купить форварда из АПЛ за огромную сумму
"Шанхай СИПГ" проявляет интерес к австрийскому нападающему "Вест Хэма" Марко Арнаутовичу, сообщает The Times.

По сведениям издания, китайский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 50 миллионов евро. Самому игроку китайцы готовы платить зарплату в размере 17,5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 29-летний Арнаутович провел за "Вест Хэм" 18 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал два голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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