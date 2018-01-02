Китайский клуб готов заплатить 40 миллионов евро за форварда "Вильярреала" Бакамбу

"Бейджин Гуоань" проявляет интерес к конголезскому нападающему "Вильярреала" Седрику Бакамбу, сообщает AS.

По сведениям издания, китайский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него сумму отступных, которая составляет 40 миллионов евро. Сам форвард не прочь перебраться в Китай, где его зарплата возрастет в несколько раз.

В этом сезоне 26-летний Бакамбу провел за "Вильярреал" 21 матч и забил 14 голов.

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