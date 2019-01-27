Китайский клуб готов заплатить большую сумму за форварда из Бундеслиги

Китайский "Далянь Ифан" хочет купить французского нападающего менхегладбахской "Боруссии" Алассана Плеа, сообщает L’Équipe.

По сведениям издания, китайцы предложили за футболиста 40 миллионов евро, но получили отказ. При этом "Далянь Ифан" собирается сделать новое предложение в размере 50 миллионов евро. Самому игроку китайский клуб предложил очень выгодный контракт в финансовом плане.

25-летний Плеа перешел в "Боруссию" летом 2018 года из "Ниццы" за 23 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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