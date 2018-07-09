Китайский клуб готовит конкретное предложение по Дзюбе

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Китайский клуб готовит конкретное предложение по Дзюбе

"Шанхай Шеньхуа" хочет купить форварда "Зенита" Артёма Дзюбу, сообщают российские СМИ.

Ожидается, что в ближайшее время китайский клуб сделает конкретное предложение по трансферу 29-летнего россиянина, который хорошо проявил себя на ЧМ-2018.

Ранее Дзюба исключал вариант с продолжением карьеры в Поднебесной, так как хотел попробовать свои силы в АПЛ.

Стоит отметить, что период дозаявок в китайской суперлиге закрывается 13 июля.   

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