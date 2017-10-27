Китайский клуб готовит щедрое предложение по Иммобиле

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Китайский клуб готовит щедрое предложение по Иммобиле

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле может продолжить карьеру в Поднебесной, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, купить 27-летнего итальянца хочет "Шанхай Теллэйс", который готов заплатить за него 70 миллионов евро.

При этом самому Иммобиле китайский клуб предлагает зарплату 6,5 миллионов евро в год, что более чем в два раза превышает его оклад в "Лацио". 

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