Китайский клуб готовит щедрое предложение по Иммобиле
Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле может продолжить карьеру в Поднебесной, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, купить 27-летнего итальянца хочет "Шанхай Теллэйс", который готов заплатить за него 70 миллионов евро.
При этом самому Иммобиле китайский клуб предлагает зарплату 6,5 миллионов евро в год, что более чем в два раза превышает его оклад в "Лацио".
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|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|64
|2
|Цзянсу Шунтиан
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|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Hebei CFFC
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30