Китайский клуб хочет приобрести Обамеянга
Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Китае.
Как сообщает FourFourTwo, "Гуанчжоу Эвергранд" готов в летнее трансферное окно выложить за футболиста 72 миллиона евро.
В текущем сезоне Обамеянг провел 23 матча и забил 21 гол.
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|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|64
|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Hebei CFFC
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
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|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30