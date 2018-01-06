Китайский клуб хочет приобрести Обамеянга

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Китае.

Как сообщает FourFourTwo, "Гуанчжоу Эвергранд" готов в летнее трансферное окно выложить за футболиста 72 миллиона евро.

В текущем сезоне Обамеянг провел 23 матча и забил 21 гол.

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