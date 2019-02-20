Китайский клуб купил футболиста из АПЛ

Защитник "Эвертона" Таяс Браунинг перешел в "Гуанчжоу Эвердгранд", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

24-летний Браунинг является воспитанником "Эвертона", провел за клуб девять матчей. Сдавался в аренду "Уигану", "Престону" и "Сандерленду". Сыграл пять матчей за молодежную сборную Англии.

Не пропустите: "Челси" встретился с очередным кандидатом на пост главного тренера. | http://soccernews.ru