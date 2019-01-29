Китайский клуб нацелился на игрока "МЮ"

Неназванный китайский клуб проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Маруану Феллаини, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, китайцы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Самому Феллаини в Китае предлагают выгодные условия личного контракта. Также игроком интересуется "Монако".

31-летний Феллаини выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал два голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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