Китайский клуб побил трансферный рекорд

"Бейцзин Гуоань" в своём твиттере объявил о переходе форварда "Вильярреала" Седрика Бакамбу.

Согласно официальным данным, сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Однако СМИ утверждают, что китайский клуб заплатил за 26-летнего конголезца 73 миллиона.

Если эта информация подтвердится, то Бакамбу станет самым дорогим африканцем в истории, превзойдя предыдущий трансферный рекорд габонца Пьера-Эмерика Обамеянга, перешедшего из дортмундской "Боруссии" в "Арсенал" за 63,75 миллиона.

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