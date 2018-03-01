Китайский клуб побил трансферный рекорд

Теги бейджин гуоанвильярреалседрик бакамбупьер-эмерик обамеянг

Китайский клуб побил трансферный рекорд

"Бейцзин Гуоань" в своём твиттере объявил о переходе форварда "Вильярреала" Седрика Бакамбу.

Согласно официальным данным, сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Однако СМИ утверждают, что китайский клуб заплатил за 26-летнего конголезца 73 миллиона.

Если эта информация подтвердится, то Бакамбу станет самым дорогим африканцем в истории, превзойдя предыдущий трансферный рекорд габонца Пьера-Эмерика Обамеянга, перешедшего из дортмундской "Боруссии" в "Арсенал" за 63,75 миллиона.    

Не пропустите: Китайская лига может снять десять очков с "Бейцзин Гуоань" за махинации с трансфером Бакамбу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гуанчжоу 30 64
2 Цзянсу Шунтиан 30 57
3 Шанхай Ист Эйшиа 30 52
4 Шанхай Шенхуа 30 48
5 Бейджин Гуоан 30 43
6 Хэбэй Чайна Форчун 30 40
7 Чангша Гинде 30 40
8 Чонгцинь Лифан 30 37
9 Янбиан 30 37
10 Тянцзин Теда 30 36
11 Ляонинг Хонгюн 30 36
12 Чанчун Ятаи 30 35
13 Хенан Цзяние 30 35
14 Шандонг Луненг 30 34
15 Ханджоу Лучен 30 32
16 Shijiazhuang Yongchang 30 30
Полная таблица

топ-5 тегов