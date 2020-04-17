Китайский клуб построит стадион за 1,56 миллиарда евро
У китайского клуба "Гуанчжоу Эвергранд" появится новый стадион.
Футбольная арена, напоминающая цветок лотоса, будет вмещать 100 тысяч зрителей.
Строительство объекта обойдётся "Гуанчжоу Эвергранд" в сумму около 1,56 миллиарда евро.
Сдача стадиона в эксплуатацию состоится не ранее конца 2022 года.
Animation of Guangzhou Evergrande's new stadium: The BGM is My motherland and I, a song promoted by the state for the 70th anniversary of the founding of the PRC last year. The choice of BGM demonstrates their political sensitiveness(again):link business to nationalist sentiment. pic.twitter.com/pB0s82VYa0— Titan Sports Plus (@titan_plus) April 16, 2020
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|72
|2
|Бейджин Гуоан
|30
|70
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|66
|4
|Цзянсу Шунтиан
|30
|53
|5
|Шандонг Луненг
|30
|51
|6
|Хубеи Люйин
|30
|44
|7
|Тянцзин Теда
|30
|41
|8
|Хенан Цзяние
|30
|41
|9
|Далянь Ифан
|30
|38
|10
|Чонгцинь Лифан
|30
|36
|11
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|33
|12
|Чангша Гинде
|30
|32
|13
|Шанхай Шенхуа
|30
|30
|14
|Tianjin Quanjian
|30
|25
|15
|Шенджен Руби
|30
|21
|16
|Шаанси Чанба
|30
|14