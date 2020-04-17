Китайский клуб построит стадион за 1,56 миллиарда евро

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Китайский клуб построит стадион за 1,56 миллиарда евро

У китайского клуба "Гуанчжоу Эвергранд" появится новый стадион.

Футбольная арена, напоминающая цветок лотоса, будет вмещать 100 тысяч зрителей.

Строительство объекта обойдётся "Гуанчжоу Эвергранд" в сумму около 1,56 миллиарда евро.

Сдача стадиона в эксплуатацию состоится не ранее конца 2022 года.

Не пропустите: Новый сезон в чемпионате Китая должен начаться в июне или июле. | http://soccernews.ru
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