Китайский клуб построит стадион за 1,56 миллиарда евро

У китайского клуба "Гуанчжоу Эвергранд" появится новый стадион.

Футбольная арена, напоминающая цветок лотоса, будет вмещать 100 тысяч зрителей.

Строительство объекта обойдётся "Гуанчжоу Эвергранд" в сумму около 1,56 миллиарда евро.

Сдача стадиона в эксплуатацию состоится не ранее конца 2022 года.

Animation of Guangzhou Evergrande's new stadium: The BGM is My motherland and I, a song promoted by the state for the 70th anniversary of the founding of the PRC last year. The choice of BGM demonstrates their political sensitiveness(again):link business to nationalist sentiment. pic.twitter.com/pB0s82VYa0