Китайский клуб предлагает Маскерано в три раза больше, чем он зарабатывает в "Барселоне"

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Китайский клуб предлагает Маскерано в три раза больше, чем он зарабатывает в "Барселоне"

Один из китайских клубов пытается соблазнить защитника "Барселоны" Хавьера Маскерано солидной зарплатой, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "Хэбэй Чайна Форчун" предлагает 33-летнему аргентинцу зарплату в размере 13,5 миллионов евро в год, что в три раза больше, чем он зарабатывает в каталонском клубе.

Также китайцы готовы гарантировать Маскерано место в стартовом составе команды, чтобы тот имел регулярную игровую практику в преддверии ЧМ-2018.

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