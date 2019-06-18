Китайский клуб предложил 15 миллионов долларов в год Бенитесу

Теги ньюкасл юнайтедрафаэль бенитесдалянь ифан

Китайский клуб предложил 15 миллионов долларов в год Бенитесу
Главный тренер "Ньюкасл Юнайтед" Рафаэль Бенитес может может возглавить "Далянь Ифань", сообщает The Times. 

По сведениям издания, китайский клуб предложил испанскому специалисту зарплату в размере 15 миллионов долларов в год. В данный момент Бенитес получает 7,5 миллионов долларов в год и его контракт с "Ньюкаслом" истекает в конце июня текущего года.

Ранее сообщалось, что 59-летний Бенитес не согласовал с "Ньюкаслом" новый контракт, так как клуб не сумел гарантировать ему усиление состава в летнее трансферное окно. 

Напомним, что ранее наставник тренировал такие известные клубы, как "Валенсия", "Ливерпуль", "Интер", "Челси", "Наполи" и "Реал".

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