Китайский клуб предложил 15 миллионов долларов в год Бенитесу
Главный тренер "Ньюкасл Юнайтед" Рафаэль Бенитес может может возглавить "Далянь Ифань", сообщает The Times.
По сведениям издания, китайский клуб предложил испанскому специалисту зарплату в размере 15 миллионов долларов в год. В данный момент Бенитес получает 7,5 миллионов долларов в год и его контракт с "Ньюкаслом" истекает в конце июня текущего года.
Ранее сообщалось, что 59-летний Бенитес не согласовал с "Ньюкаслом" новый контракт, так как клуб не сумел гарантировать ему усиление состава в летнее трансферное окно.
Напомним, что ранее наставник тренировал такие известные клубы, как "Валенсия", "Ливерпуль", "Интер", "Челси", "Наполи" и "Реал".
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|38
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|7
|Вулверхэмптон
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|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
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|Ньюкасл Юнайтед
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|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|38
|16