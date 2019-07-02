Китайский клуб предложил американскому форварду 25 миллионов долларов
"Цзянсу Сунин" проявляет интерес к американскому нападающему "Торонто" Джози Алтидору, сообщает The Washington Post.
По данным источника, китайский клуб предложил футболисту трехлетний контракт на общую сумму в 25 миллионов долларов. При этом сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.
29-летний Алтидор выступает за "Торонто" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за канадский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.
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|Команда
|М
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|30
|59
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|Шаанси Чанба
|30
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|Далянь Ифан
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|45
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|Хубеи Люйин
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|43
|7
|Бейджин Баси
|30
|41
|8
|Nei Mongol Zhongyou
|30
|41
|9
|Шенджен Руби
|30
|40
|10
|Нанчанг Баи
|30
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|11
|Xinjiang Tianshan
|30
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|Meizhou Hakka
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|Далиан Итенг
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|Dalian Transcendence
|30
|38
|15
|Циндао Джонун
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