Китайский клуб предложил американскому форварду 25 миллионов долларов

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Китайский клуб предложил американскому форварду 25 миллионов долларов

"Цзянсу Сунин" проявляет интерес к американскому нападающему "Торонто" Джози Алтидору, сообщает The Washington Post.

По данным источника, китайский клуб предложил футболисту трехлетний контракт на общую сумму в 25 миллионов долларов. При этом сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.

29-летний Алтидор выступает за "Торонто" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за канадский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.

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