Китайский клуб предложил Иммобиле 10 миллионов евро в год

Китайский клуб проявляет интерес к нападающему "Лацио" Чиро Иммобиле, сообщает Il Messaggero.

По сведениям издания, китайцы готовы платить футболисту зарплату в размере 10 миллионов евро в год. Возможно, этим клубом является "Далянь Ифан". При этом "Лацио" отказался продавать форварда за 60 миллионов евро, поэтому китайцы могут увеличить предложение.

В минувшем сезоне 29-летний Иммобиле провел за "Лацио" 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

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