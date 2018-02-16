Китайский клуб предложил Иньесте 35 миллионов евро в год

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Андреасу Иньесте, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, китайский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой в 35 миллионов евро в год. Хавбек заинтересовался столько солидным окладом и взял время на размышление до конца марта.

"Барселона" готова отпустить капитана, если он захочет уйти, в знак признательности к его карьере в клубе.

В этом сезоне 33-летний Иньеста провел за "Барселону" 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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