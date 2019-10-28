Китайский клуб предложил Манджукичу огромную зарплату

Теги марио манджукичтрансферыювентусгуанчжоу фули

Китайский клуб предложил Манджукичу огромную зарплату

"Гуанчжоу Фули" проявляет интерес к хорватскому нападающему "Ювентуса" Марио Манджукичу, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, китайский клуб предложил футболисту двухлетний контракт на общую сумму в 18 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что "Ювентус" готов расстаться с хорватом, но хочет получить за него 10 миллионов евро. Форвард не попал в заявку туринцев на матчи Лиги Чемпионов.

В нынешнем сезоне 33-летний Манджукич не провел за итальянский клуб ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Севилья" включилась в борьбу за трансферную цель "МЮ", "Милана" и "Интера". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 27 октября

Главные новости дня: 27 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 9 23
2 Интер Милан Интер Милан 9 22
3 Аталанта Аталанта 9 20
4 Наполи Наполи 9 17
5 Рома Рома 9 16
6 Лацио Лацио 9 15
7 Кальяри Кальяри 9 15
8 Парма Парма 9 13
9 Фиорентина Фиорентина 9 12
10 Болонья Болонья 9 12
11 Торино Торино 9 11
12 Милан Милан 9 10
13 Удинезе Удинезе 9 10
14 Сассуоло Сассуоло 8 9
15 Хеллас Верона Хеллас Верона 9 9
16 Лечче Лечче 9 8
17 Дженоа Дженоа 9 8
18 Брешия Брешия 8 7
19 СПАЛ СПАЛ 9 7
20 Сампдория Сампдория 9 4
Полная таблица

топ-5 тегов