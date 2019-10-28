Китайский клуб предложил Манджукичу огромную зарплату

"Гуанчжоу Фули" проявляет интерес к хорватскому нападающему "Ювентуса" Марио Манджукичу, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, китайский клуб предложил футболисту двухлетний контракт на общую сумму в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" готов расстаться с хорватом, но хочет получить за него 10 миллионов евро. Форвард не попал в заявку туринцев на матчи Лиги Чемпионов.

В нынешнем сезоне 33-летний Манджукич не провел за итальянский клуб ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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