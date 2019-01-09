Китайский клуб предложил "Вест Хэму" крупную сумму за форварда

Игрок "Вест Хэма" Марко Арнаутович может сменить клуб в скором времени. Об этом информирует talkSPORT.

Один из китайских клубов проявляют интерес к австрийцу и готовы отдать за него более 50 миллионов евро.

Кроме того, игроку предложили увеличить зарплату в четыре раза.

В текущем сезоне Арнаутович участвовал в 17 матчах и отметился 8 голами. В составе английского клуба футболист играет с 2017 года. 17 матчей и забил 8 голов.

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