Китайский клуб предложил "Вест Хэму" крупную сумму за форварда
Игрок "Вест Хэма" Марко Арнаутович может сменить клуб в скором времени. Об этом информирует talkSPORT.
Один из китайских клубов проявляют интерес к австрийцу и готовы отдать за него более 50 миллионов евро.
Кроме того, игроку предложили увеличить зарплату в четыре раза.
В текущем сезоне Арнаутович участвовал в 17 матчах и отметился 8 голами. В составе английского клуба футболист играет с 2017 года. 17 матчей и забил 8 голов.
Не пропустите: "Зенит" близок к трансферу талантливого российского футболиста. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 января
-
Сын Симеоне стал игроком "Химнасии"
-
"Реал" разгромил "Леганес" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании
-
ПСЖ не попал в полуфинал Кубка Франции из-за проигрыша "Генгаму"
-
"Уфа" поздравила Зинченко с дебютным голом за "Манчестер Сити"
-
1
"Манчестер Сити" разгромил "Бертон", Жезус оформил покер
-
1
В Кубке Испании "Вильярреал" и "Эспаньол" не смогли выявить победителя, а "Хетафе" обыграл "Вальядолид"
-
1
"Реал" начал переговоры с Моуринью
-
Аяз Гулиев поделился эмоциями от возвращения в "Спартак"
-
Икарди оштрафован на крупную сумму из-за опоздания на тренировку "Интера"
-
1
Матчи Лиги чемпионов могут перенести на выходные
-
1
"Жирона" и "Атлетико" не выявили победителя в матче 1/8 финала Кубка Испании
-
1
Иско поставил лайк под критикующим "Реал" постом
-
"Монако" обыграл "Ренн" в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка лиги
-
Буффон рассказал о времени, когда он перешел в "Ювентус"
-
"Зенит" отказался продавать Ригони
-
1
"Леванте" - "Барселона": анонс и прогноз матча 1/8 финала Кубка Испании
-
1
Стиль: Роналду опубликовал фото с сыном
-
1
"Наполи" планирует перехватить трансферную цель "Челси"
-
1
Китайский клуб предложил "Вест Хэму" крупную сумму за форварда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Tianjin Quanjian
|30
|59
|2
|Гуйчжоу Чжичэн
|30
|59
|3
|Qingdao Huanghai
|30
|59
|4
|Шаанси Чанба
|30
|49
|5
|Далянь Ифан
|30
|45
|6
|Хубеи Люйин
|30
|43
|7
|Бейджин Баси
|30
|41
|8
|Nei Mongol Zhongyou
|30
|41
|9
|Шенджен Руби
|30
|40
|10
|Нанчанг Баи
|30
|40
|11
|Xinjiang Tianshan
|30
|39
|12
|Meizhou Hakka
|30
|39
|13
|Далиан Итенг
|30
|38
|14
|Dalian Transcendence
|30
|38
|15
|Циндао Джонун
|30
|33
|16
|Хунан Сиантао
|30
|12