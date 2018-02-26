Китайский клуб претендует на трёх игроков "Атлетико"

"Далиан Ифан" претендует сразу на трёх игроков мадридского "Атлетико".

Ранее сообщалось, что китайский клуб хочет купить вингера Янника Феррейру Карраско и форварда Фернандо Торреса.

Теперь же, по информации издания AS, "Далиан Ифан" включился в борьбу за полузащитника "матрасников" Николаса Гайтана.

Клуб из Поднебесной готов заплатить за 30-летнего аргентинца 18 миллионов евро и заключить с ним трёхлетний контракт. | http://soccernews.ru