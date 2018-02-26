Китайский клуб претендует на трёх игроков "Атлетико"

Теги атлетико мадриддалиан итенгниколас гайтанфернандо торресянник феррейра карраско

Китайский клуб претендует на трёх игроков "Атлетико"

"Далиан Ифан" претендует сразу на трёх игроков мадридского "Атлетико".

Ранее сообщалось, что китайский клуб хочет купить вингера Янника Феррейру Карраско и форварда Фернандо Торреса.

Теперь же, по информации издания AS, "Далиан Ифан" включился в борьбу за полузащитника "матрасников" Николаса Гайтана.

Клуб из Поднебесной готов заплатить за 30-летнего аргентинца 18 миллионов евро и заключить с ним трёхлетний контракт. | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018

Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 25 58
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 25 49
5 Вильярреал 25 41
6 Севилья 25 39
7 Сельта Виго 25 35
8 Эйбар 25 35
9 Жирона 25 34
10 Хетафе 25 33
11 Бетис 24 33
12 Атлетик Бильбао 25 31
13 Леганес 25 30
14 Реал Сосьедад 25 29
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 25 18
20 Малага 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов